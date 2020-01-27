Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що міністр Арсен Аваков не консультує Президента Володимира Зеленського.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.

“Я вважаю, що Арсен Аваков сьогодні не консультує президента в питаннях законодавчих ініціатив. Він, безумовно, рефлексує на президентські ініціативи. І це, напевно, нормально для керівника найбільшого міністерства в країні. Але, напевно, правильно буде сказати, що він не є на сьогодні “ініціатором” цих ідей”, – сказав Монастирський.

В той же час депутат пояснив, що серед безлічі пропозицій з питань безпеки в Офісі Президента обирають ті, які вважають найбільш ефективними.

“У рамках цих ініціатив йдуть консультації і рефлексії. Які може виражати, наприклад, і Арсен Аваков”, – пояснив він.

Також глава комітету підкреслив, що з питань правоохоронних органів Зеленського консультують заступники голови Офісу Президента Андрій Богдан і Андрій Смирнов.