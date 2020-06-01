Про це повідомила народний депутат від партії “Голос” Олександра Устинова на своїй сторінці в Facebook.
“Аваков на закритий комітет по діяльності Авакова не прийшов”, – написала вона.
Нагадаємо, що станом на 1 червня було заплановано позачергове закрите засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності з ситуації, що сталася в Кагарлицькому відділенні поліції в ніч на 24 травня 2020 року. На засідання запрошені керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.
- Напередодні стало відомо, що в ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була згвалтована.
- Заступник глави МВС України Антон Геращенко опублікував фотографії затриманих поліцейських, які підозрюються в побитті та зґвалтуванні жінки в Кагарлицькому відділенні поліції.
- Наразі поліцейських взято під варту, розслідуванням інциденту займається Державно бюро розслідувань.