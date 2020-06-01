Міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності щодо зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції.

Про це повідомила народний депутат від партії “Голос” Олександра Устинова на своїй сторінці в Facebook.

“Аваков на закритий комітет по діяльності Авакова не прийшов”, – написала вона.



Нагадаємо, що станом на 1 червня було заплановано позачергове закрите засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності з ситуації, що сталася в Кагарлицькому відділенні поліції в ніч на 24 травня 2020 року. На засідання запрошені керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.