Очільник МВС України Арсен Аваков відповів на запитання про те, коли він влаштує державний переворот, назвавши "ідіотами" тих, хто "роздуває цю тему".

Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню “Бабель”.

Так, відповідаючи на запитання про чутки щодо підготовки можливого держперевороту, повалення Володимира Зеленського та встановлення диктатури, Аваков заявив:

“Тим, хто так думає і роздмухує цю тему, можу сказати одне — ідіоти! Я буду щасливий займатися тим, що мені подобається, а не обслуговувати товаришів, які чогось бояться, а потім просять “ось зараз врятуйте нас”.

Очільник МВС закликав “радіти, що в країні є компетентні люди”.

“За ці якості я поважаю своїх співробітників. Але дехто думає інакше, каже: “О, с*ка, статтю написав — напевно, хоче бути президентом”. Ні, я просто виконую свою роботу так, як повинен це робити”, – зазначив Аваков.

Він наголосив, що вважає себе одним “із найбільш досвідчених членів Уряду”. Володимира Зеленського очільник МВС назвав “хорошим президентом”, а прем’єр-міністра Дениса Шмигаля “не дурнем, а працьовитою, адекватною людиною”.

“Я один із найбільш досвідчених членів Уряду, тому можу, хочу і буду висловлюватися на будь-яку тему. А президент у нас виконує свою функцію, і у нас хороший президент. І премʼєр-міністр теж не дурень, а працьовита, адекватна людина. Тому не бійтеся перевороту. Якщо переворот буде, ми його подолаємо на користь українського народу”, – заявив Аваков.