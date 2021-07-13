Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Заяву опубліковано пресслужбою МВС.

У вівторок, 13 липня, Арсен Аваков подав до Верховної Ради заяву про звільнення.

“Відповідно до частини першої статті 18 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” прошу прийняти мою відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Честь маю!”, — йдеться в заяві.

Зі сторінки МВС Аваков також подякував команді міністерства, офіцерам, рядовим і службовцям.

Заява аналогічного змісту з’явилася і на персональній сторінці Авакова.

Наразі невідомо, коли парламентом буде розглянуто заяву міністра про відставку.

Нагадаємо, Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і був перепризначений 29 серпня 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Авакову дали випробувальний термін, за який він повинен показати реальні результати роботи. Також президент запевняв, що готовий підтримати звільнення міністрів, які не покажуть реальних справ, в тому числі і очільника МВС.

Згодом Зеленський не зміг відповісти на питання журналістів про те, коли закінчиться “випробувальний термін” для глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

В березні поточного року на питання щодо того, чи хоче він піти у відставку, Аваков відповідав:

“Хочеться. Мені хочеться стати вільною людиною від обов’язку щоранку ходити на роботу і займатися рутинною роботою. Але я тримаю цей удар, цей напрямок, і вважаю, що поки відчуваю мотивацію — я в порядку. Як тільки мотивація піде, я скажу: “Дякую, панове, я піду у відставку”.

В Україні неодноразово проходили акції протесту, учасники яких вимагали звільнення Авакова з посади міністра. 5 червня 2020 року такі акції відбувалися по всій країні.

Тоді очільник уряду Денис Шмигаль заявляв, що Аваков демонструє успішне управління відомством, а зміна керівництва МВС може дестабілізувати ситуацію в країні. З усім тим в Раді збирали підписи за його відставку.