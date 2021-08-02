Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав, як в чорних окулярах гуляє печерою на Амальфітанському узбережжі (Італія).

Допис з’явився на його сторінка в Instagram та Facebook

“Фото печерне, серйозне… Понеділок все-таки…”, — написав він.

На фото Аваков зображений на тлі виходу з печери. При цьому на ньому вдягнуті окуляри з чорним склом.

В Instagram він позначив геолокацією Амальфітанське узбережжя (Costiera Amalfitana).

Фото колишнього міністра зібрало понад 3 тисячі лайків і кілька десятків коментарів від тих, кого Аваков додав до списку друзів.

Серед них були хвалебні (зокрема, від колишніх підопічних):

І саркастичні (зокрема, від колишніх колег):

Дехто порівнював Авакова з героєм бондіани:

Сам колишній очільник МВС допис в Instagram доповнив відповідним гештегом: