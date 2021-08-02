Допис з’явився на його сторінка в Instagram та Facebook
“Фото печерне, серйозне… Понеділок все-таки…”, — написав він.
На фото Аваков зображений на тлі виходу з печери. При цьому на ньому вдягнуті окуляри з чорним склом.
В Instagram він позначив геолокацією Амальфітанське узбережжя (Costiera Amalfitana).
Фото колишнього міністра зібрало понад 3 тисячі лайків і кілька десятків коментарів від тих, кого Аваков додав до списку друзів.
Серед них були хвалебні (зокрема, від колишніх підопічних):
І саркастичні (зокрема, від колишніх колег):
Дехто порівнював Авакова з героєм бондіани:
Сам колишній очільник МВС допис в Instagram доповнив відповідним гештегом:
- Як сповіщалося, 13 липня міністр-рекордсмен Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.
- На цю посаду було призначено нардепа “Слуги народу”, голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.
- В “Слузі народу” хочуть бачити Арсена Авакова в команді. Він може повернутися до Кабінету Міністрів восени, зокрема, на посаду віцепрем’єр-міністра.