Про це заявив у коментарі журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

“Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою, за рішенням головного санітарного лікаря, поліція забезпечить примусову госпіталізацію людини з діагнозом коронавірус. Це захід, який ми прийняли, виходячи з того, що останніми днями було кілька випадків, коли людина, отримавши позитивний аналіз, тікала з лікарні, і поліціянти її намагалися знайти. Інші не хотіли госпіталізуватися”, – наголосив Аваков.

Він уточнив, що людина з діагнозом “коронавірус”, “котра втікає з-під нагляду лікарів”, “є розносником”.

“Її імунна система сприймає цю ситуацію по-одному, а коли вона заражає десятки інших людей, можливо, вона їм “дарує” смерть. Тому ставмося до цього не легковажно, а досить суворо”, – заявив очільник МВС.

Аваков зазначив, що режим надзвичайної ситуації, який був введений Урядом на території всієї України, не зупиняє конституційні права громадян, але накладає певні обмеження (передусім чергу на пересування і масові зібрання).

“Зараз у нас динаміка, яка дозволяє тримати ситуацію під контролем. Дуже важливо, щоб ця динаміка збереглася. Тому найголовніше, що передбачає режим карантину і надзвичайної ситуації по всій країні, – це обмеження пересування”, – заявив міністр.

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Напередодні повідомлялося, що Кабінет Міністрів посилив обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з коронавірусом. Так, медзакладам надали право в обов’язковому порядку проводити огляд і госпіталізацію тих, у кого підозрюють COVID-19 (навіть якщо громадяни відмовляються від обстеження і лікування в добровільному порядку).