На початку вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання додаткових 1,979 мільярда гривень на доплати поліцейським з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину.

Про це сказано в листі Авакова, який було оприлюднено організацією StateWatch.

У зверненні МВС зазначається, що постановою КМУ № 485 від 10 червня 2020 року на доплати поліції було виділено 2,249 мільярда гривень. Станом на кінець серпня витрачено 99,4 % виділених коштів, а саме 2,237 млрд грн.

У листі МВС також надано розрахунки, відповідно до яких на доплати 50 % окладу поліцейським для забезпечення правопорядку і безпеки громадян з 1 серпня до 31 листопада 2020 року необхідно ще 1,979 млрд грн.

Зокрема, ці кошти можуть отримати 54 352 поліцейських, оклад яких у середньому складає 15,34 тис. грн на особу, а доплати, відповідно, становитимуть 7,67 тис грн.

“Ключова проблема Фонду боротьби з COVID полягає у відсутності офіційних пріоритетів витрат з цього Фонду. З однієї сторони, МОЗ не забезпечило населення масовим тестування під час пандемії, а з іншої – МВС уже вдруге претендує на доплати поліцейським”, – зазначив голова StateWatch Гліб Канєвський.