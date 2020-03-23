Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає уряд попросити допомоги у Міжнародного валютного фонду (МВФ), щоб підтримати Україну в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це голова МВС написав в Facebook.

За його словами, більшість людей в Україні живуть, не маючи накопичень – “багато сімей живуть, що називається, від зарплати до зарплати”.

“Багато підприємств зупиняються, карантинні заходи змушують закриватися примусово багато маленьких компаній та бізнесів. Мине місяць і у людей може банально не вистачати коштів, щоб підтримати себе, сім’ю – купити їжу та ліки. Для багатьох це проблема і страх №1 зараз. Це – на жаль факт, який не можна не враховувати”, – написав він.

Тому Арсен Аваков запропонував ряд ініціатив, які мають допомогти Україні.

Серед них і звернення до МВФ за фінансовою допомогою.

“Обов’язково укласти угоду з МВФ, заручившись підтримкою в антикризових заходах і, отримавши фінансування за програмами допомоги, в тому числі за програмою підтримки в зв’язку з пандемією коронавірусу”, – підкреслив він.

Голова МВС також закликав негайно провести реструктуризацію зовнішніх боргів України, істотно скоротивши навантаження з виплат відсотків і основного боргу в найближчі роки.