Про це голова МВС написав в Facebook.
За його словами, більшість людей в Україні живуть, не маючи накопичень – “багато сімей живуть, що називається, від зарплати до зарплати”.
“Багато підприємств зупиняються, карантинні заходи змушують закриватися примусово багато маленьких компаній та бізнесів. Мине місяць і у людей може банально не вистачати коштів, щоб підтримати себе, сім’ю – купити їжу та ліки. Для багатьох це проблема і страх №1 зараз. Це – на жаль факт, який не можна не враховувати”, – написав він.
Тому Арсен Аваков запропонував ряд ініціатив, які мають допомогти Україні.
Серед них і звернення до МВФ за фінансовою допомогою.
“Обов’язково укласти угоду з МВФ, заручившись підтримкою в антикризових заходах і, отримавши фінансування за програмами допомоги, в тому числі за програмою підтримки в зв’язку з пандемією коронавірусу”, – підкреслив він.
Голова МВС також закликав негайно провести реструктуризацію зовнішніх боргів України, істотно скоротивши навантаження з виплат відсотків і основного боргу в найближчі роки.
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