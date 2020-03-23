Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує на час карантину ввести спеціальні державні виплати - як кризове забезпечення з вимушеного безробіття.

Про це голова МВС написав у Facebook.

“Повинні бути введені спеціальні виплати з державного бюджету – як кризове забезпечення з вимушеного безробіття. Для тих, хто в період карантину залишився без засобів існування, повинен бути розроблений механізм доступної, простою допомоги – без черг в собезах та бюрократії”, – зазначив голова МВС.

Якою має бути сума допомоги, Аваков сказав, що не знає, але потрібно виходити з можливостей бюджету та “продумати весь ланцюжок наслідків”.

“Але, беручи до уваги пільги на комуналку під час карантину … вважаю державна допомога на продукти і ліки на час карантину повинна складати близько 2500-3000 грн на місяць”, – зазначив він.