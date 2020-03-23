Про це голова МВС написав у Facebook.
“Повинні бути введені спеціальні виплати з державного бюджету – як кризове забезпечення з вимушеного безробіття. Для тих, хто в період карантину залишився без засобів існування, повинен бути розроблений механізм доступної, простою допомоги – без черг в собезах та бюрократії”, – зазначив голова МВС.
Якою має бути сума допомоги, Аваков сказав, що не знає, але потрібно виходити з можливостей бюджету та “продумати весь ланцюжок наслідків”.
“Але, беручи до уваги пільги на комуналку під час карантину … вважаю державна допомога на продукти і ліки на час карантину повинна складати близько 2500-3000 грн на місяць”, – зазначив він.
- Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував на час карантину передбачити пільги на комунальні платежі.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає уряд попросити допомоги у Міжнародного валютного фонду (МВФ), щоб підтримати Україну в зв’язку з пандемією коронавірусу.