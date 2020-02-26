Сьогодні на засіданні Кабміну міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував зробити засідання відкритим для журналістів, а Прем'єр Олексій Гончарук вважає, що це те саме, що відкрити скриньку Пандори.

Про це нардеп від “Слуги народу” Ольга Василевська написала у Facebook.

“Тільки що Аваков запропонував відкрити засідання уряду для представників мас-медіа. Гончарук зазначив, що відкрити мас-медіа доступ до уряду – це те саме, що відкрити скриньку Пандори (метафора, що означає “джерело лих і нещасть”). Вже не закриєш, зауважив голова уряду”, – повідомила вона.

Від себе нардеп іронічно додала: “Я вважаю, що це вікно Овертона слід якнайшвидше закрити, і закласти цеглою”.

Сьогодні Кабмін провів засідання присвячене соціальних виплат.