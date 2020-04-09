Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозує, що обмеження, пов'язані з коронавірусом, можуть бути зняті наступного місяця.

Відповідний пост міністр опублікував в Facebook.

За словами Авакова, сьогодні ніхто не може сказати напевно, коли карантинні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19, будуть скасовані.

“Скільки ще сидіти в чотирьох стінах? Гроші добігають кінця, бізнеси руйнуються.. Допоки?! Поговоримо, відповідаючи на запитання чесно. […] Я дуже інформована за родом своєї роботи людина та даю вам ЧЕСНУ відповідь — Коли? — я не знаю, ніхто не знає. і якщо хтось впевнено говорить, що знає — не вірте (орфографія і пунктуація автора збережені — ред.)”, — зазначив міністр.

Аваков прогнозує, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а з середини наступного місяця в кілька етапів почнуть послаблювати карантинні заходи.

“МОЖУ, проте ПРИПУСТИТИ — і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно на цьому етапі, — до літа. Важко пророкувати хід епідемії, природа якої так мало вивчена, але ми в уряді сподіваємося, і все робимо для того, щоб перші кроки “перезапуску економіки” були б можливі в кінці квітня. У ряд етапів, послаблюючи карантин, спочатку для молоді, потім для старших.. в другій половині травня (орфографія і пунктуація автора збережені — ред.)” , — додав голова МВС.