Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Нових Санжарах проінспектував спеціальну протиепідемічну вертолітну групу реагування для транспортування хворих на коронавірус.

Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

“Добрий сонячний день. Проінспектував нашу спеціальну протиепідемічну вертолітну групу реагування. Роботи, на щастя, поки немає. Сподіваюся і далі так буде. А якщо доведеться – ми готові робити свою роботу! Пишаюся професіоналами!” – йдеться в повідомленні.

28 лютого Аваков повідомив про те, що осіб з підозрою на зараження коронавірусом будуть доставляти в медустанови спеціальним вертольотом Мі-8, який вже заступив на цілодобове чергування в ДСНС.

Раніше екіпаж цього вертольоту працював в Конго під час епідемії Ебола. За один раз вертоліт може транспортувати по 4 – 6 хворих.