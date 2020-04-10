Про це він повідомив в коментарі на Facebook.
У четвер, 9 квітня, глава МВС опублікував докладний пост, в якому розповів про поточну ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні, висловив свою думку про карантинні заходи, а також спрогнозував, коли українці зможуть повернутися до нормального життя.
У коментарях до посту Авакова запитали, чи не означає це, що він готується стати прем’єр-міністром.
“Сподіваюся, Бог милує”, — ємко відповів міністр.
Також Аваков висловив симпатію до поточного голови уряду Денису Шмигалю.
“Мені теперішній прем’єр подобається!”, — додав він.
- Восени Президент України Володимир Зеленський запевнив, що готовий підтримати звільнення міністрів, які не покажуть реальних справ, в тому числі і глави МВС Арсена Авакова.
- Вже взимку Зеленський не зміг відповісти на питання журналістів про те, коли закінчиться “випробувальний термін” для глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.
- У лютому Аваков зазначив шостий рік на посаді міністра, ставши рекордсменом. Чому міністр залишається на посаді і за які проколи його відставки вимагають активісти, розбиралися #Букви.