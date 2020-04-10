Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував, чи планує стати главою українського уряду.

Про це він повідомив в коментарі на Facebook.

У четвер, 9 квітня, глава МВС опублікував докладний пост, в якому розповів про поточну ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні, висловив свою думку про карантинні заходи, а також спрогнозував, коли українці зможуть повернутися до нормального життя.

У коментарях до посту Авакова запитали, чи не означає це, що він готується стати прем’єр-міністром.

“Сподіваюся, Бог милує”, — ємко відповів міністр.

Також Аваков висловив симпатію до поточного голови уряду Денису Шмигалю.

“Мені теперішній прем’єр подобається!”, — додав він.