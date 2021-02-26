Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до президента Національної академії наук з проханням розглянути питання про передачу будівлі Інституту фізіології на вулиці Богомольця в Києві під розміщення поліціянтів.

Копію цього листа опублікувало видання “Лівий берег”. Факт надходження такої пропозиції #Буквам підтвердила завідувачка відділу сенсорної сигналізації Інституту Нана Войтенко.

У своєму листі Аваков просить розглянути питання можливості передачі майна із відання НАН до сфери управління Національної поліції “у визначеному законодавством порядку”.

Причиною для цього, як зазначено в листи, є нестача місць для розташування підрозділів поліції.

“На сьогодні органи та nідрозділи Національної поліції гідно реагують на сучасні виклики і загрози в Україні, забезпечуючи в умовах існуючої пандемії та військової aгpeciї на сході країни публічну безпеку та порядок, охорону прав і свобод людини, а також жорстку протидію злочинності. Однак на цей час c територіальні opгани та підрозділи поліції гостро потребують додаткових будівель та споруд для розміщення особового складу на території м. Києва”, — зазначає Аваков.

У листі йдеться про будівлю на вулиці Богомольця, 4 в Києві загальною площею майже 9,5 тисяч квадратних метрів, де розмішено Інститут фізіології.

Зауважимо, що будівля Інституту, ймовірно, привернула увагу МВС через зручне розташування. Поруч з Інститутом знаходяться МВС, Нацполіція України, Головне слідче управління (Богомольця, 10), Управління державної охорони України (Богомольця, 8). Сусідній будинок під номером 6 — житловий.