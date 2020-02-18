Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

Аваков розповів, що мова йде про 56 осіб. Серед них – українські та іноземні громадяни.

На даний момент дата евакуації запланована на 20 лютого.

“Завтра полетить літак до Китаю, і пересадка через Алмати, напевно, прилетить в Ухань, забере наших громадян і прилетить назад. Цифри весь час змінюються: поки це 48 – 49 осіб, яких ми збираємося повернути на батьківщину”, – сказав Аваков.

Після того як літак прилетить в Ухань, громадяни, яким повідомлять заздалегідь про евакуацію, будуть доставлені до повітряного судна. На борту будуть 16 осіб екіпажу, які після прильоту будуть на карантині з усіма пасажирами.

Також на борту будуть два лікаря, медсестра, працівник консульства і поліцейський. Вони забезпечать порядок і всі необхідні формальності. Вони також потім залишаться на карантині.

Безпосередньо перед посадкою в літак громадяни пройдуть медичний огляд, і ті, у кого будуть симптоми ГРВІ та підвищення температури до 37,2, до польоту допущені не будуть.

За час польоту, громадяни отримають харчування, засоби гігієни, а також захисні маски, які будуть змінюватися три рази.

Після посадки в Україні пасажирів і екіпаж з персоналом відправлять на карантин, а літак пройде спеціальну дороговартісну дезінфекцію, всі відходи спалять.

Разом з українцями будуть евакуйовані кілька іноземців, серед яких громадяни Білорусі, Нідерландів, Німеччини, Коста-Ріки, Аргентини та Росії. Аваков пояснив, що це нормальна практика, оскільки вже є приклади вивезення українців російським літаком.

На евакуацію Кабмін виділив 4,5 млн. грн. з резервного фонду.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.