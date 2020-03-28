Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко, у якого діагностували підозру на зараження коронавірусом, міг підхопити інфекцію під час виконання службових обов'язків.

Про це він розповів в інтерв’ю the Бабель.

За версією Авакова, Крищенко міг заразитися 23 березня, після прибуття до Києва потяга “чотири столиці” з Латвії. Тоді він кілька годин спілкувався з українцями, які повернулися до Києва.

“Він не їздив по Куршевелям, він і члени його сім’ї кілька місяців не були за кордоном. Ми припускаємо, що він заразився після прибуття до Києва потяга “4 столиці” з Латвії. Кілька годин ми тримали поїзд на вокзалі, бо там була проблема із зараженими людьми, а Крищенко на місці намагався “розрулити” ситуацію”, – висловив своє припущення Аваков.

Сам Аваков не бачився і не контактував з Крищенком більше місяця.

“Якщо захворію я, мої обов’язки виконуватиме перший заступник міністра Сергій Яровий. Він зараз перебуває на запасному командному пункті”, – резюмував Аваков.