Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про умисні підпали в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це міністр повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“За Чорнобильській зоні з 4 невеликих проблемних вогнищ одне локалізовано. В Житомирській з 4 активних вогнищ локалізовані 2. Лісники і пожежники дуже добре відпрацювали вечір і ніч”, – пише він.

Аваков уточнює, що вітер на даний момент “не дуже хороший” для гасіння пожежі.

“Можливо до 15-20 метрів/сек. Це сильний вітер, вогонь може поширюватися ривками, прориваючись на нові ділянки. У світлий час доби зони ризику постійно моніторить вертоліт і БПЛА МВС. Наземні сили і авіація працюють на повну”, – повідомляє міністр.

При цьому глава МВС опублікував фотографію імовірно навмисного підпалу в Чорнобильській зоні.

“Виявили 4 от таких “феномена” на площі близько 100 метрів. Добре, що поруч були сили і вдалося загасити”, – написав він.

Міністр попросив усіх, хто володіє будь–якою інформацією про паліїв, повідомляти в поліцію.

“Поліція вже займається цим та іншими інцидентами. Нагцвардія почала антидиверсійну операцію в лісі“, – підкреслив він.