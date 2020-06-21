Про це повідомляє пресслужба МВС України.
“Зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали. Знадобиться 30-40 хвилин для встановлення причини вибуху”, – сказав голова МВС.
За його словами, скоро люди зможуть забрати найнеобхідніші речі, після цього квартири опечатають. Житло буде знаходитися під цілодобовою охороною поліцейських і гвардійців.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
“Наразі встановлено намети для постраждалих і організовано харчування”, – сказав Арсен Аваков.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Крім того, за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження “про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків” (ч. 2 ст. 270 КК України).
- 21 червня о 10:00 в дев’ятиповерховому будинку по вул. Крушельницької відбувся потужний вибух, в результаті якого пошкоджено перекриття декількох поверхів. Спочатку повідомили про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до двох – ще одне жителя дому госпіталізували.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під завалами можуть знаходитися від двох до шести чоловік.