Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що слідство розглядає дві версії вибуху в багатоповерхівці - вибух газу і вибуховий пристрій.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

“Зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали. Знадобиться 30-40 хвилин для встановлення причини вибуху”, – сказав голова МВС.

За його словами, скоро люди зможуть забрати найнеобхідніші речі, після цього квартири опечатають. Житло буде знаходитися під цілодобовою охороною поліцейських і гвардійців.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

“Наразі встановлено намети для постраждалих і організовано харчування”, – сказав Арсен Аваков.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Крім того, за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження “про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків” (ч. 2 ст. 270 КК України).