Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключає, що після запуску газопроводу "Північний потік-2" Росія може влаштувати провокації і теракти в Україні, щоб виправдати відмову від транзиту газу через нашу країну.

Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам на базі навчального центру Національної академії Нацгвардії (Харківська область), де відбулись тактико-спеціальні навчання.

“Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив, що “Північний потік-2″ добудований, перша нитка. Газ все ще транспортується в Європу нашим газопроводом, і повинен транспортуватися деякий час далі, а потім Путін, швидше за все, захоче газ пустити в обхід України”, – зазначив очільник МВС.

У зв’язку з цим Аваков не виключає спроб терактів на українській ділянці газопроводу.

“Тому ми очікуємо, що будуть провокації і спроби терактів на нашій ділянці газопроводу. І скажуть: “Ну дивіться, бачите, що ми хочемо, але ось, тому пускаємо (газ, – ред.) через “Північний потік-2″. І такої інформації розвідувальних органів у нас достатньо”, – наголосив він.

За словами міністра, Україна розглядає різні сценарії і посилює реагування на об’єктах критичної інфраструктури.

“Тому ми переглядаємо різні сценарії і посилюємо реагування, в тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури, газової інфраструктури, дамб і т.д”, – додав він.

Коментуючи сьогоднішні навчання, Аваков заявив, що підпорядковані МВС підрозділи “стали значно сильнішими порівняно з 2014 – 2015 роками”.

“Нам потрібно бути готовими. Тому що ми не чекаємо, що хтось за нас домовиться про мир з агресором. Ми не чекаємо, що в нас буде легка ситуація. Ми будемо відповідати агресору та на загрози, які є, зокрема і на такі, яка була навесні, яка від нас далеко не пішла, нашою готовністю. Вона повинна бути повною”, – заявив він.

“Північний потік-2” і зняття санкцій: що відомо?

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладку труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

У березні цього року віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Європа не потребує німецько-російського газопроводу “Північний потік-2”.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Проте днями стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкта Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

“Я дійшов висновку, що відмова від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніґа і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Натомість Сполучені Штати введуть санкції проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які займаються прокладанням газопроводу.

Маттіас Варніг підтвердив, що США дійсно відмовилися від санкцій щодо компанії-оператора.

У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

20 травня 14 сенаторів-республіканців внесли законопроєкт, який передбачає відновлення санкцій проти суб’єктів, які беруть участь у будівництві трубопроводу “Північний потік-2”.