Про це йшлося під час його двогодинного інтерв’ю Дмитру Гордону, яке вийшло 2 березня.
Як відомо, в грудні міністр випустив книгу “2014. Мгновения харьковской весны”, що містить документи, інтерв’ю, матеріали ЗМІ тощо про події проросійських харківських виступів в Харкові. Перед цим Аваков випустив кілька збірок статей, зокрема, наукових.
Гордон перепитав Авакова, чи не планує останній піти у відставку, зокрема, аби присвятити себе творчості.
“Хочеться. Мені хочеться стати вільною людиною від обов’язку щоранку ходити на роботу і займатися рутинною роботою. Але я тримаю цей удар, цей напрямок, і вважаю, що поки відчуваю мотивацію — я в порядку. Як тільки мотивація піде, я скажу: “Дякую, панове, я піду у відставку”, — відповів міністр.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів на популярний на акціях протесту проти дій правоохоронців та судових рішень лозунг “Аваков — чорт”.
- Нагадаємо, Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і був перепризначений 29 серпня 2019 року.
- Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Авакову дали випробувальний термін, за який він повинен показати реальні результати роботи. Також президент запевняв, що готовий підтримати звільнення міністрів, які не покажуть реальних справ, в тому числі і глави МВС Арсена Авакова.
- Згодом Зеленський не зміг відповісти на питання журналістів про те, коли закінчиться “випробувальний термін” для глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.
- До шостої річниці призначення Авакова #Букви розбиралися, чому міністр залишається на посаді і за які проколи його відставки вимагають активісти.