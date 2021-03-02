Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, чи хоче подати у відставку.

Про це йшлося під час його двогодинного інтерв’ю Дмитру Гордону, яке вийшло 2 березня.

Як відомо, в грудні міністр випустив книгу “2014. Мгновения харьковской весны”, що містить документи, інтерв’ю, матеріали ЗМІ тощо про події проросійських харківських виступів в Харкові. Перед цим Аваков випустив кілька збірок статей, зокрема, наукових.

Гордон перепитав Авакова, чи не планує останній піти у відставку, зокрема, аби присвятити себе творчості.

“Хочеться. Мені хочеться стати вільною людиною від обов’язку щоранку ходити на роботу і займатися рутинною роботою. Але я тримаю цей удар, цей напрямок, і вважаю, що поки відчуваю мотивацію — я в порядку. Як тільки мотивація піде, я скажу: “Дякую, панове, я піду у відставку”, — відповів міністр.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів на популярний на акціях протесту проти дій правоохоронців та судових рішень лозунг “Аваков — чорт”.