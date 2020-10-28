Про це йшлося сьогодні під час засідання Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.
“Надзвичайна ситуація сталася в Харківській області. Близько 11:45 у селі Березівське Дергачівського район на газорозподільному пункті стався вибух з послідуючим горінням та частковим руйнуванням. Загинуло, на жаль, дві особи, тіла зараз під завалами. Та 8 осіб постраждало. Цих людей госпіталізовано до лікарні. О 13:30 пожежу ліквідовано”, – сказав Аваков.
Він додав, що до ліквідації наслідків від ДСНС залучено 30 рятувальників та 7 одиниць техніки.
“На місці працюють рятувальники та поліцейські”, – додав Арсен Аваков.
- 15 вересня у Чабанах сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), який поставляє газ до Європи і проходить поблизу селища.