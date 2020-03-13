Наразі є інформація про 12 випадків зараження коронавірусом у тимчасово окупованій Горлівці (Донецька область).

Про це повідомив сьогодні під час виїзного позачергового засідання Уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Він, зокрема, прокоментував, який режим пропонується застосувати на час карантину в пунктах пропуску на лінії розмежування на Донбасі і на адмінкордоні з Кримом.

“Ми пропонуємо 100 % режим обмежень для іноземних громадян. І ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, для того, щоб мати більший контроль”, – заявив Аваков.

“Зараз у нас є попередня інформація про 12 випадків коронавірусу, які поширені в Горлівці. Тому потрібен контроль”, – наголосив він.

Міністр уточнив, що громадяни, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, пропускатися під час карантину не будуть.

“Тобто якщо громадянин України проживає в Горлівці, на непідконтрольній нам окупованій території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущений на неокуповану територію України, поки діє карантин”, – заявив Аваков.

Рішення “про спеціальний режим”, правила пропуску представників ОБСЄ і Червоного Хреста будуть сьогодні затверджуватися на РНБО.

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