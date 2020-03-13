Про це повідомив сьогодні під час виїзного позачергового засідання Уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Він, зокрема, прокоментував, який режим пропонується застосувати на час карантину в пунктах пропуску на лінії розмежування на Донбасі і на адмінкордоні з Кримом.
“Ми пропонуємо 100 % режим обмежень для іноземних громадян. І ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, для того, щоб мати більший контроль”, – заявив Аваков.
“Зараз у нас є попередня інформація про 12 випадків коронавірусу, які поширені в Горлівці. Тому потрібен контроль”, – наголосив він.
Міністр уточнив, що громадяни, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, пропускатися під час карантину не будуть.
“Тобто якщо громадянин України проживає в Горлівці, на непідконтрольній нам окупованій території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущений на неокуповану територію України, поки діє карантин”, – заявив Аваков.
Рішення “про спеціальний режим”, правила пропуску представників ОБСЄ і Червоного Хреста будуть сьогодні затверджуватися на РНБО.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.