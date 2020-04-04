Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Instagram-акаунті "забув" вказати, що Україна, окрім медиків, відправить до Італії засоби дезінфекції та особистого захисту.

Про це повідомляють #Букви.

Так, Аваков повідомив, що 20 українських лікарів-добровольців вирушили до Італії для боротьби, опублікувавши два тексти: українською та італійською мовами.

В українській версії сказано лише за лікарів.

“Сьогодні ми відправили в італійський регіон Марке 20 українських медиків. Насамперед, це вияв нашої солідарності і конкретної допомоги. По-друге, в Італії працюють багато українців, по неофіційним даним, близько 100 з них знаходяться в реанімаціях. Допомагаючи Італії, ми допоможемо собі. До того ж – українські фахівці здобудуть безцінний досвід лікування коронавірусу, з яким через два тижня повернуться до України. Дякую нашим медикам-добровольцям!”, – йдеться в повідомленні.

В італійській ж версії зазначається, що незабаром Україна також надасть Італії дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту.

“Шановні італійці! Ми, українці, дуже любимо вас та Італію. Наші серця розбиті та сповнені співчуття. Друзі завжди поруч, коли є необхідність. Ось чому сьогодні ми відправляємо команду досвідчених лікарів в Італію, і незабаром ми також надамо дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту. Ми зробимо це разом!”- йдеться в тексті.

Варто зазначити, що до цього посту в Instagram міністр обмежив коментарі.