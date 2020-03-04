Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що зараз у поліції зберігаються тонни наркотиків і закликав народних депутатів допомогти їх реалізувати на користь держави.

Про це Аваков заявив під час виступу у Верховній Раді.

Він заявив, що за рік ліквідували 40 міжнародних каналів постачання наркотиків, а зовсім недавно “накрили” найбільшого в Україні інтернет-розповсюджувача заборонених речовин.

“В цілому Нацполіція є найбільшим в країні власником наркопрепаратів. Оцініть обсяги вилучених наркотиків, які зараз у нас зберігаються: канабіс – 2 тонни, героїн – 1100 кг, кокаїн -1000 кг, амфетамін – 400 кг, гашиш – 300 кг і т.д . У мене прохання до народних депутатів – визначитися зі способом реалізації цієї сировини на користь державного бюджету та української медицини”, – повідомив Аваков.

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