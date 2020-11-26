Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення локдауну в Україні на три або чотири тижні в зв'язку з епідеміологічною ситуацією (через коронавірус COVID-19).

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу “Україна-24”.

На думку Авакова, локдаун потрібно вводити “якомога швидше”.

“Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше, дійсно, тривалістю 3 або 4 тижні. І не потрібно при цьому ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями. Тому що мова йде про великі ризики для здоров’я людей” , – зазначив Аваков.

За словами очільника МВС, локдаун потрібно вводити відразу ж, як тільки Кабінет Міністрів підготує програми компенсацій для бізнесу.

“Як тільки ми будемо готові, – я сподіваюся, що це буде в найближчі дні, сформулювати в деталях і в реальних механізмах ту програму компенсацій, яку озвучив президент днями, потрібно негайно ввести локдаун, перервати ланцюжок інфекції і постаратися зберегти здоров’я українців. І відійти від ситуації, коли у нас понад 200 смертей щодня”, – наголосив міністр.

“Тому я тут радикальний, і завжди таким був: потрібно вводити локдаун негайно… Я за радикальний локдаун, не менш ніж на 3 тижні. І дай бог, щоб до Нового року ми, можливо, виходили з локдауну в гарному настрої і з хорошими цифрами”, – додав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чи потрібен локдаун в окремих регіонах або ж на всій території України, Аваков заявив:

“У нас немає ситуації, що десь добре, а десь погано. У нас в загальному і цілому ситуація скрізь приблизно рівна і негативна”.

На переконання голови МВС, 70-відсоткове заповнення COVID-ліжок вже є критичним.

“Коли, не дай бог, медична система рухне, буде вже пізно реагувати. Тому реагувати потрібно просто зараз. Так, всім важко… Бюджет у катастрофічному важкому стані. Але і ризики такі, що зараз потрібно приймати серйозні рішення. Воно може бути непопулярним для якихось верств населення, комусь буде дуже погано і незручно, і тут державі треба думати про компенсації”, – заявив Аваков.

Міністр висловив переконання, що Кабмін розгляне питання локдауну “в найближчі дні”.

Відповідаючи на запитання про те, чи потрібно буде припиняти транспортне сполучення напередодні Нового року, Аваков допустив таку можливість.

“Якщо ми бачимо, що сполучення між містами нестиме реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це сполучення”, – повідомив він.

Аваков виступив за негайне введення «радикального локдауну» в Україні на «3-4 тижні»https://t.co/F49NiZ29Rq pic.twitter.com/rFOKruTxDr — Букви (@Bykvu) November 26, 2020