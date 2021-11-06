Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Україні необхідно мати план на випадок, якщо президент Росії Володимир Путін помре.

Про це він сказав в етері програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Припустимо, Путін готовий на якусь процедуру мирної передачі влади. І тоді ми теж готові. А якщо він не готовий до такої процедури, мають бути готові всі інші наші служби. Військові мають бути готові по-своєму, дипломати та перемовники мають бути готові по-своєму. А наше суспільство має підтримати цю готовність. У нас має лежати 5-6-7 тек. Військовий сценарій – а раптом щось трапилося в Російській Федерації? Раптом почалися дезінтеграційні процеси? Раптом, у нас немає такого щастя, Путін помер? А ми не готові. Нам треба бути готовими”, – сказав Аваков.

Він також додав, що люди, які живуть на окупованих територіях повинні мати бажання повернутись в Україну.

“Кожна людина, яка живе по той бік кордону окупованої території, повинна мати бажання прийти в Україну. Люди повинні прагнути в Україну, тому що у нас тут ті процедури, яких вони не мають. У нас свободи економічні, політичні, будь-які інші, повага до особистості. Це головне, що ми повинні сформулювати”, – сказав він.

Крім того, те, що зараз відбувається біля українського кордону, ексміністр порівняв з діями гітлерівської Німеччини у 1938 році, коли до складу останньої було включено Австрію. Тепер же, за його словами, РФ намагається у такий спосіб поглинути Білорусь.

“І тепер біля наших кордонів, на всіх 4-х тисячах кілометрів: 2000 км з РФ, трохи більше ніж 1100 км з Білоруссю, Придністров’я, морський кордон – ми маємо збройні сили РФ. Ми повинні говорити партнерам: дякуємо, що уважні, давайте разом обговорювати ситуацію допомоги”, – сказав Аваков.