Про це він сказав в етері програми “Свобода слова Савіка Шустера”.
“Припустимо, Путін готовий на якусь процедуру мирної передачі влади. І тоді ми теж готові. А якщо він не готовий до такої процедури, мають бути готові всі інші наші служби. Військові мають бути готові по-своєму, дипломати та перемовники мають бути готові по-своєму. А наше суспільство має підтримати цю готовність. У нас має лежати 5-6-7 тек. Військовий сценарій – а раптом щось трапилося в Російській Федерації? Раптом почалися дезінтеграційні процеси? Раптом, у нас немає такого щастя, Путін помер? А ми не готові. Нам треба бути готовими”, – сказав Аваков.
Він також додав, що люди, які живуть на окупованих територіях повинні мати бажання повернутись в Україну.
“Кожна людина, яка живе по той бік кордону окупованої території, повинна мати бажання прийти в Україну. Люди повинні прагнути в Україну, тому що у нас тут ті процедури, яких вони не мають. У нас свободи економічні, політичні, будь-які інші, повага до особистості. Це головне, що ми повинні сформулювати”, – сказав він.
Крім того, те, що зараз відбувається біля українського кордону, ексміністр порівняв з діями гітлерівської Німеччини у 1938 році, коли до складу останньої було включено Австрію. Тепер же, за його словами, РФ намагається у такий спосіб поглинути Білорусь.
“І тепер біля наших кордонів, на всіх 4-х тисячах кілометрів: 2000 км з РФ, трохи більше ніж 1100 км з Білоруссю, Придністров’я, морський кордон – ми маємо збройні сили РФ. Ми повинні говорити партнерам: дякуємо, що уважні, давайте разом обговорювати ситуацію допомоги”, – сказав Аваков.
- Як сповіщалось, раніше американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
- У США продовжують спостерігати за активністю російських військових на кордоні з Україною. Там переконані, що така активність має масштабний характер.