Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що опитування з ініціативи Президента країни Володимира Зеленського, який проводять поза виборчими дільницями - законне.

Про це повідомили на сайті МВС.

Він пояснив, що оскільки опитування не вимагає ідентифікації виборця і не є примусовим – воно не суперечить законодавству.

“Опитування поза виборчою дільницею – не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно в бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати або не брати участь в опитуваннях, це не є обов’язковим”, – сказав Аваков.

При цьому, в міністерстві нагадали про порядок проведення опитування. Так, волонтери повинні працювати поза виборчою дільницею і не повинні за когось агітувати.

Їм дозволено проводити опитування громадян, які вже проголосували на виборчій дільниці.

“Опитування і проведення екзит-полів після голосувань – це поширена практика протягом всієї історії виборів в Україні. Тому, МВС не бачить ніяких проблем з реалізацією ініціативи “5 питань від президента”, – сказав Аваков.

Опитування від Зеленського

Після стандартного голосування, на виході з виборчої дільниці українцям пропонують п’ять запитань від президента Володимира Зеленського.

Запитання звучать так:

• Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

• Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

• Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

• Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

• Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?