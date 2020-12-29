Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков видав нову книгу. Цього разу книга описує події у Харкові 2014 року.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За словами Авакова, у книзі містяться розмови сепаратистів та матеріали розвідки.

“Я розповідаю свою історію – так, як бачив і переживав її, як харків’янин і як міністр внутрішніх справ, тоді тільки-тільки прийшов на руїни правоохоронної системи”, – написав Аваков.

Співавторами книги стали, за словами Авакова, “харків’яни, які брали участь в тих подіях”. Однак міністр зберіг інтригу та не уточнив імена співавторів.

“У книзі збережена пряма мова наших героїв без цензури й редактури, з усіма живими емоціями та часом нелітературними виразами – тому що справжня, справжня історія виглядає саме так”, – додав він.

За словами Авакова, у його новій книзі багато документів, зокрема публікації ЗМІ та унікальні матеріали розвідки й аудіозаписи переговорів сепаратистів.

Найголовнішою частиною книги Аваков вважає “План щодо Харкова й області”. Це електронне листування кураторів “російської весни”, в якій детально розроблений план окупації Слобожанщини, який сепаратисти вмістили на 28 сторінок у формі військової стратегії. Зловмисники описали плани щодо захоплення систем комунікацій, вузлів зв’язку, стратегічних об’єктів інфраструктури, ЗМІ, фізичне знищення представників влади, військових і журналістів, інформаційну компанію і пропаганду, залучення колаборантів. У підсумку на Слобожанщині повинні були створити “ХНР”.

“Цей документ фактично явка з повинною і вичерпне доказ російської військової агресії. Але Харків – вистояв!”, – додав він.