Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вчорашні акції протесту проти розміщення евакуйованих з Китаю громадян в Нових Санжарах були спланованими.

Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський визнав вчорашні акції протесту спланованими й пообіцяв притягнути до відповідальності їх організаторів.

Коментуючи цю ситуацію, Аваков заявив, що хтось міг використовувати ці акції протесту в політичних чи корисливих цілях.

“Нам відомо більше деталей. Президент цікавився цим питанням і у глави СБУ, і у мене. І хоча минуло зовсім небагато часу, навіть перший аналіз показує, що так, у людей у ​​певних була істерика, у когось був переляк, страх, а страх, як відомо, вбиває розум. А хтось на цьому намагався грітися. Маю на увазі майбутні парламентські вибори або навіть власні корисливі інтереси. На жаль, це все вилилося в таку негідну поведінку, за яку нам усім варто вибачитися один перед одним і тими хлопцями, які більш ніж 20 годин провели в дорозі, а в кінці отримали те, що отримали”, — сказав він.

На підтвердження своїх слів міністр повідомив, що вже встановлено, що учасники акції протесту в Нових Санжарах активно спілкувалися телефоном з протестувальниками у Львівській та Тернопільській областях.

“Ви говорите, що ніхто не підбурював, я теж не беруся про це говорити. Але ось ми аналізуємо сьогодні, що там відбувалося. І раптом бачимо, що активні телефонування тривали між учорашніми активними учасниками мітингу і людьми, які влаштували відповідну акцію в цьому госпіталі. “Звичайно, що випадковість”, — подумаєте ви. А може і ні”, — додав Аваков.