Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський визнав вчорашні акції протесту спланованими й пообіцяв притягнути до відповідальності їх організаторів.
Коментуючи цю ситуацію, Аваков заявив, що хтось міг використовувати ці акції протесту в політичних чи корисливих цілях.
“Нам відомо більше деталей. Президент цікавився цим питанням і у глави СБУ, і у мене. І хоча минуло зовсім небагато часу, навіть перший аналіз показує, що так, у людей у певних була істерика, у когось був переляк, страх, а страх, як відомо, вбиває розум. А хтось на цьому намагався грітися. Маю на увазі майбутні парламентські вибори або навіть власні корисливі інтереси. На жаль, це все вилилося в таку негідну поведінку, за яку нам усім варто вибачитися один перед одним і тими хлопцями, які більш ніж 20 годин провели в дорозі, а в кінці отримали те, що отримали”, — сказав він.
На підтвердження своїх слів міністр повідомив, що вже встановлено, що учасники акції протесту в Нових Санжарах активно спілкувалися телефоном з протестувальниками у Львівській та Тернопільській областях.
“Ви говорите, що ніхто не підбурював, я теж не беруся про це говорити. Але ось ми аналізуємо сьогодні, що там відбувалося. І раптом бачимо, що активні телефонування тривали між учорашніми активними учасниками мітингу і людьми, які влаштували відповідну акцію в цьому госпіталі. “Звичайно, що випадковість”, — подумаєте ви. А може і ні”, — додав Аваков.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. У поліції відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.
- #Букви розповідали, як починалися і проходили протести в Нових Санжарах.