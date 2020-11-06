Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заплатив 836 244 грн за оренду приватного літака для доправлення в Україну з Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у Facebook.

За словами Геращенка, міністр поки не вказав цих витрат в е-декларації через рішення Конституційного Суду України, який окремі норми антикорупційного законодавства визнав неконституційними, однак письмово повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про витрати.

“Необхідність використання чартерного літака була обумовлена складним епідемічним станом у Ломбардії, введенням комендантської години, локауту та загрозою можливого закриття регулярних авіарейсів між Україною та Італією”, – додав заступник міністра.