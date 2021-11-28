Колишній очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заступився за журналіста та головного редактора видання Цензор.нет Юрія Бутусова, який сьогодні повідомив про відкриття проти нього кримінальної справи.

Про це Арсен Аваков написав на сторінці у соцмережі Facebook.

Колишній очільник МВС емоційно відреагував на новину про провадження, відкрите проти Юрія Бутусова. Він назвав це “ідіотизмом” і “публічним актом вибіркового правосуддя” проти інакодумців, які критикують чинну владу.

Арсен Аваков назвав Державне бюро розслідувань недільними квапиками-підлабузниками, які “демонструють мстивість ображеної влади”.

Колишній міністр додав, що немає значення, чи це помста самого президента, чи його “посіпак”. “Сором і ганьба!”, – завершив експресивний допис Аваков.

Юрій Бутусов вважає вручення підозри помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада. Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.

Пресслужба ДБР своєму дописі на сайті заперечила твердження журналіста та попросила “не втягувати їх у політичні обвинувачення. Пресслужба стверджує, що предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї та запропонували журналісту безплатну юридичну консультацію.

Нагадаємо, що проти Бутусова відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.