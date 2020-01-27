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Авакова можуть звільнити через справу Шеремета, – голова профільного комітету

Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності заявив, що міністра Арсена Авакова можуть звільнити через справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Понеділок, 27 січня 2020, 13:15

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.

“Кейси (вбивства журналіста Павла Шеремета і учасниці війни на Донбасі Аміни Окуевой – Ред.) викликають найбільше питань з приводу того, чи були вони успішні. Одна справа показати слайди. Але куди зараз пішла лінія, показана в презентації, де вона через тиждень, через дві, через місяць?”, – запитує Монастирський.

На думку голови комітету, випробувальний термін міністра внутрішніх справ Арсена Авакова станом на сьогодні ще не закінчений.

“До його діяльності на сьогодні прикута дуже пильна увагу. І я вважаю, що якщо конкретно справа Шеремета розвалиться на очах – це можливо буде одним із приводів для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади. Принаймні, масштаб цієї справи, суспільний резонанс і підозрювані іншого варіанту не залишає. Це справа однозначно стане рубіконом”, – заявив Монастирський.

  • Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв, що ще два або три міністри можуть написати заяви на звільнення.
Теги: дело Шеремета, звільнення, Арсен Аваков, відставка, МВС

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