Авакова можуть звільнити через справу Шеремета, – голова профільного комітету

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.
“Кейси (вбивства журналіста Павла Шеремета і учасниці війни на Донбасі Аміни Окуевой – Ред.) викликають найбільше питань з приводу того, чи були вони успішні. Одна справа показати слайди. Але куди зараз пішла лінія, показана в презентації, де вона через тиждень, через дві, через місяць?”, – запитує Монастирський.
На думку голови комітету, випробувальний термін міністра внутрішніх справ Арсена Авакова станом на сьогодні ще не закінчений.
“До його діяльності на сьогодні прикута дуже пильна увагу. І я вважаю, що якщо конкретно справа Шеремета розвалиться на очах – це можливо буде одним із приводів для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади. Принаймні, масштаб цієї справи, суспільний резонанс і підозрювані іншого варіанту не залишає. Це справа однозначно стане рубіконом”, – заявив Монастирський.
- Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв, що ще два або три міністри можуть написати заяви на звільнення.