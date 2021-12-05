В Івано-Франківську помер один із чотирьох співробітників, які були госпіталізовані після аварії на Бурштинській теплоелектростанції.

Про це повідомляє пресслужба Бурштинської ТЕС у Facebook.

Нагадаємо, 28 листопада в Бурштинській теплоелектростанції відбулася аварія – на котлі сьомого енергоблока відбулася розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого трапився викид газопарової суміші та газів з топки котла.

Унаслідок цього чотирьох працівників госпіталізували. Їм відразу надали першу допомогу та госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру. Один із працівників отримав 60% опіків шкіри.

“Весь час лікарі боролися за життя потерпілого, адміністрація станції повністю забезпечувала його медикаментами, надавала все необхідне. 24/7 станція була на зв’язку з рідними та медиками”, – зазначено на сторінці Бурштинської ТЕС.

Отримані опіки виявилися несумісними з життям – чоловік сьогодні помер.

Стан інших потерпілих стабільний, загрози життю немає.