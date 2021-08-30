Аварія, про яку мовчать ЗМІ: чи взяв Зеленський у США «слугу» Трухіна, що влаштував ДТП?

У понеділок, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом у США. Разом з ним, за інформацією ЗМІ, поїхав нардеп від “Слуги народу” Олександр Трухін, який влаштував ДТП у Києві.

#Букви повідомляють, що відомо про ДТП, як на неї реагують у США та в Офісі президента.

ДТП за участю нардепа Трухіна: що відомо?

Вперше про ДТП за участю Трухіна стало відомо 23 серпня. Зокрема, на сайті “Центр новин” з’явилось повідомлення, що автомобіль Audi, яким керував народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, зіткнувся з автомобілем Ford, в якому перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Факт аварії підтвердили в УАФ. ДТП сталася у Дарницькому районі столиці. Крім Лучі, постраждав також помічник арбітра Роман Лишень та водій. Постраждалим зробили операцію.

Видання повідомляло, що водій та пасажири Audi перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Журналіст Тарас Середич 25 серпня опублікував фото з місця аварії. На кадрах видно особу, дуже схожу на “слугу” Трухіна. Біля нього стоїть також чоловік у червоній футболці, який є на інших фото з ДТП.

За тиждень журналісти так і не змогли зв’язатися з Трухіним щодо цієї аварії. Він не відповідав на повідомлення, а його мобільний телефон був вимкнений. Не коментували ДТП й у “Слузі народу”.

29 серпня в етері телеканалу Kyiv LIVE показали сюжет з місця ДТП за участю Трухіна, автор відео стверджує, що “за словами потерпілих, аварію спровокував Трухін”​. Сам нардеп з’являється у кадрі, однак його коментарів у сюжеті немає.

Сьогодні канал видалив свій сюжет без пояснень, але журналіст Олексій Братущак зміг знайти ролик за допомогою сервісу Megogo й опублікував його у Facebook. Наразі це єдине відео, яке є у відкритому доступі і яке є доказом, що народний депутат Трухін був на місці аварії.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів “Радіо Свобода”, що він намагався з’ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії “Трухін виглядав так, ніби був напідпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився”.

У правоохоронних органах виданню частково цю інформацію підтвердили. За словами джерела, Олександр Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність у крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що “справу Трухіна вирішують на найвищому рівні”.

Чому замовкли ЗМІ?

Зазвичай, ЗМІ активно повідомляють про ДТП за участю народних депутатів. Так було й цього разу. На сайтах десятків видань з’явилися публікації про ДТП за участю Трухіна. Залюбки про це писали спортивні видання, адже постраждав футбольний арбітр.

Однак напередодні візиту Зеленського у США з українських видань почали масово зникати новини про цю аварію. Ба більше, зникли згадки про Трухіна.

Публікації або видаляли, або замінювали іншим текстом.

Зокрема, так зробили понад 30 всеукраїнських ЗМІ.

Згодом з’явилося раціональне пояснення таємничим зникненням публікацій про ДТП за участю нардепа. Ольга Вітак, редакторка сайту “Центр новин”, опублікувала скриншоти трьох листів, у яких їй “делікатно” пропонують на комерційній основі, тобто за гроші зняти новину про Трухіна.

“Є запит про видалення одного з матеріалів з вашого сайту . З вами можна це обговорити?”

“Одного з наших партнерів цікавить можливість зняття з вашого сайту публікації, що не зовсім відповідає дійсності. Або заливання за цим лінком іншої нейтральної інформації. Питання делікатне. Ще раз прошу конфіденційності – зможемо ми домовитися, чи ні …”,

“Цікавить можливість видалити на комерційній основі матеріал за посиланням. Яка ціна?”,

– йшлося у листах, які надійшли до редакції.

За даними спортивного журналіста Костянтина Андріюка, за видалення новини про Трухіна сайтам пропонували мінімум 200 доларів, залежно від авторитетності видання.

Очевидно, гонорар за видалення матеріалу влаштував кілька десятків українських ЗМІ. За даними Детектору медіа, матеріал зняли або відредагували:

Футбол 24, UA-Football, Isport, Meta-Ratings, 1927.kiev.ua, Dynamo.Kiev.ua (видалена згадка про Трухіна),

УНИАН, Sport.ua (видалена згадка про Трухіна), Football.ua, Сегодня, Антикор, Главком, УНН, Аргументы и Факты;

Comments.ua, Depo.ua, Вести, Факты, ТСН, Обозреватель, Телеграф, Гордон;

Комсомольская правда в Украине, Фраза, Аргумент, NewsWeek;

Вести-UA, Bigmir, Українські новини, Голос.UA, Главк, Резонанс, Судебно-юридическая газета.

Чому Трухін “купує” ЗМІ?

Очевидно, нардеп вирішив докласти зусиль, щоб якомога менше заплямувати свою репутацію цим ДТП. Саме тому він почав налагоджувати фінансові відносини із ЗМІ.

Однак діям Трухіна є й інше пояснення. Так, українські ЗМІ, зокрема “Дзеркало тижня”, з посилання на американську газету The Unfiltered Lens, повідомляють, що Трухін полетів із Зеленським у США.

“Трухін входить до складу делегації як член Міжпарламентської групи по зв’язках зі США”, – інформує видання.

Видання також наводить начебто коментар спікерки Палати представників Ненсі Пелосі щодо включення Трухіна до складу української делегації.

“Водіння в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння є серйозним правопорушенням, і такі люди не можуть бути включені до складу делегації найвищого рівня. Києву слід уникати послуг Олександра Трухіна хоча б до повного, прозорого і всебічного розслідування”, – начебто заявила Пелосі.

Однак цей коментар Пелосі не наводить жодне американське ЗМІ, крім ресурсу The Unfiltered Lens. У її акаунтах в соціальних мережах такої заяви також нема. #Букви надіслали запит Пелосі щодо цієї заяви про ДТП за участю Трухіна. Наразі чекаємо на відповідь.

Зазначимо, що The Unfiltered Lens – досить сумнівне джерело. Це газета муніципального коледжу Род-Айленда, що випускається студентами з 2007 року. Її примірники поширюються у всіх університетських містечках.

Чи взяв Зеленський Трухіна у США?

#Букви намагалися вияснити, чи полетів Трухін у США разом з президентом. Зазначимо, що у пресслужбі “Слуги народу” відмовилися від усних коментарів щодо ДТП з Трухіним, навіть недослухавши питання.

У Міністерстві закордонних справ нам порадили звернутися до Офісу президента.

Речник президента Сергій Никифоров вийшов на зв’язок о 8:35 (15:35 за Києвом) та запевнив, що Трухіна немає у складі української делегації, що супроводжує Зеленського у США. На уточнювальне питання, за яких підстав його виключили, Никифоров відповів:

“Трухіна нема й не було”.