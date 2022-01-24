На японській АЕС “Фукусіма-1” стався витік хімічного холодоагенту, що використовувався для заморожування грунту навколо реактора.

Про це повідомляє це NHK із посиланням на оператора АЕС — компанію “Токіо Денрьоку”.

Компанія застосовувала рідкий розчин хлориду кальцію, щоб утворити крижаний бар’єр навколо реактора та не допустити у нього потрапляння підземних вод.

Як повідомили представники, у 2 з 4 цистернах з розчином було зафіксовано різке падіння рідини. Коли працівники перевірили місце, то помітили калюжі біля стін.

За підрахунками, обсяг витоку склав 4 тонни. За попередньою версією, причиною аварії могли стати пошкоджені труби, по яких циркулював розчин. Керівництво пообіцяло якнайшвидше зробити ремонт та ліквідувати наслідки.

Важливо пам’ятати, що у березні 2011 року біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус, який спричинив цунамі. Тоді велика хвиля вдарила по “Фукусіма-1”, що призвело до наймасштабнішої аварії після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Тому якби у компанії проігнорували чи не помітили витік, наслідки могли б бути куди гірше.