Про це повідомляє це NHK із посиланням на оператора АЕС — компанію “Токіо Денрьоку”.
Компанія застосовувала рідкий розчин хлориду кальцію, щоб утворити крижаний бар’єр навколо реактора та не допустити у нього потрапляння підземних вод.
Як повідомили представники, у 2 з 4 цистернах з розчином було зафіксовано різке падіння рідини. Коли працівники перевірили місце, то помітили калюжі біля стін.
За підрахунками, обсяг витоку склав 4 тонни. За попередньою версією, причиною аварії могли стати пошкоджені труби, по яких циркулював розчин. Керівництво пообіцяло якнайшвидше зробити ремонт та ліквідувати наслідки.
Важливо пам’ятати, що у березні 2011 року біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус, який спричинив цунамі. Тоді велика хвиля вдарила по “Фукусіма-1”, що призвело до наймасштабнішої аварії після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Тому якби у компанії проігнорували чи не помітили витік, наслідки могли б бути куди гірше.
- Нагадаємо, у Німеччині закрилися три з останніх шести атомних електростанцій, оскільки країна рухається до завершення виходу з ядерної енергетики.
- Чорнобиль сьогодні. Якщо іноземці кажуть: “Вау, круто! Ми маємо туди поїхати”, то українці: “Я ще хочу пожити”.