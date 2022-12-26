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«Аварійні відключення не скасовуються» – в «Укренерго» спростували фейкову інформацію

В НЕК "Укренерго" спростували інформацію, котра шириться в соцмережах про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву  сторінку компанії.

Понеділок, 26 грудня 2022, 20:06
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Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

У компанії наголосили, що це – чергова спроба збурити суспільство неправдивою інформацією.

Фахівці нагадали, що аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі.

Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на енергосистему.

В “Укренерго” також зауважили, що компанія має лише одну офіційну сторінку у Facebook. І лише один офіційний Telegram-канал.

Будь-що інше, створене під логотипом “Укренерго” в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО. Про нову підробку у компанії закликали повідомляти.

Зауважимо, що в українській енергосистемі залишається суттєвий дефіцит потужності. У Києві та п’яти областях запроваджено аварійні відключення світла.

Теги: аварійні відключення, відімкнення, повідомлення, Укренерго, фейк

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