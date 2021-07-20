Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Рівненській області.
Правоохоронці попередньо встановили, що в цеху з виробництва азотної кислоти сталася аварійна зупинка агрегату. На ділянці підігріву хвостових газів сталася розгерметизація трубопроводу.
Фото: Нацполіція
За фактом аварії порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухових підприємствах або вибухових цехах). Проводяться слідчі дії.
Наразі жертв в результаті аварії немає. За інформацією ДСНС, викиди газу не становлять загрози життю і здоров’я населенню.
- На заводі “РівнеАзот” відбулась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок витоку газу утворилася хмара жовто-оранжевого кольору, яка рушила в бік обласного центру та його північних околиць.