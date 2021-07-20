За фактом аварії на хімзаводі "Рівнеазот" порушено кримінальне провадження. За попередніми даними, причиною стала розгерметизація трубопроводу на ділянці підігріву хвостових газів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Правоохоронці попередньо встановили, що в цеху з виробництва азотної кислоти сталася аварійна зупинка агрегату. На ділянці підігріву хвостових газів сталася розгерметизація трубопроводу.

Фото: Нацполіція

За фактом аварії порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухових підприємствах або вибухових цехах). Проводяться слідчі дії.

Наразі жертв в результаті аварії немає. За інформацією ДСНС, викиди газу не становлять загрози життю і здоров’я населенню.