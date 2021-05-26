В Італії заарештували трьох осіб з компанії-оператора канатної дороги після аварії, в результаті якої загинули 14 пасажирів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Прокуратура Італії почала розслідування за підозрою в ненавмисному вбивстві і халатності.

Офіцер поліції повідомив, що правоохоронці заарештували власника Ferrovie Mottarone, компанії, яка управляє канатною дорогою, її директора і керуючого канатною дорогою.

Підполковник Альберто Чіконьяні уточнив, що підозрювані відключили аварійне гальмо, яке спрацьовувало неодноразово і заважало службі працювати належним чином. Саме його відключення, ймовірно, і стало причиною аварії.