Через аварію на заводі "Рівнеазот", де розгерметизувалася труба в цеху виробництва азотної кислоти, метеорологи радять місцевому населенню не гуляти під дощем без парасольок.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що після аварії у повітря піднялася величезна помаранчева хмара окису азоту.

“Станом на 6 годину 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає. На території населених пунктів вміст діоксиду азоту 0,031 – 0,074 мг/м куб. при гранично допустимій концентрації 0,2 мг/м куб. та оксиду азоту 0,029 – 0,048 мг/м куб, при гранично допустимій концентрації – 0,4 мг/м куб.” – йдеться у повідомленні.

Завдяки погодним умовам на Рівненщині протягом минулої доби, азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила і поступово розсіювалась і осідала локально.

“Проте деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни. Тому, в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не “купатись”, а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою”, – зазначили метеорологи.