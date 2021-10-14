Судно розмагнічування U-811 “Балта” Військово-Морських Сил ЗС України, що зазнало лиха у Чорному морі в районі острова Зміїний, повернули до місця дислокації.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських Сил ЗС України.

Як сповіщалося, вранці середи, 13 жовтня, в районі острова Зміїний судно розмагнічування ВМС України U-811 “Балта” втратило хід. Народний депутат від “ЄС”, генерал-лейтенант Михайло Забродський повідомив, що затоплені два відсіки судна. У ВМС зазначили, що аварія сталася через погодні умови під час виконання судном завдання.

Станом на вечір 14 жовтня судно повернено до пункту постійної дислокації в місті Одеса.

“Вдалося локалізувати аварію та не допустити подальшого затоплення відсіків аварійного об’єкту”, — зазначив начальник пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України Олексій Нестеров.

Судно “Балта” обіцяють відновити найближчим часом, аби воно продовжувало виконувати завдання ВМС.

Забродський раніше зазначав, що “Балта” — єдине судно ВМС України такого типу. Це досить невелике судно (менш як 70 метрів довжиною) з екіпажем 45 осіб займається розмагнічуванням бойових кораблів та суден забезпечення ВМС. Його побудували ще в 1987 році. Торік його було відремонтовано в Миколаєві.