Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських Сил ЗС України.
Як сповіщалося, вранці середи, 13 жовтня, в районі острова Зміїний судно розмагнічування ВМС України U-811 “Балта” втратило хід. Народний депутат від “ЄС”, генерал-лейтенант Михайло Забродський повідомив, що затоплені два відсіки судна. У ВМС зазначили, що аварія сталася через погодні умови під час виконання судном завдання.
Станом на вечір 14 жовтня судно повернено до пункту постійної дислокації в місті Одеса.
“Вдалося локалізувати аварію та не допустити подальшого затоплення відсіків аварійного об’єкту”, — зазначив начальник пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України Олексій Нестеров.
Судно “Балта” обіцяють відновити найближчим часом, аби воно продовжувало виконувати завдання ВМС.
Забродський раніше зазначав, що “Балта” — єдине судно ВМС України такого типу. Це досить невелике судно (менш як 70 метрів довжиною) з екіпажем 45 осіб займається розмагнічуванням бойових кораблів та суден забезпечення ВМС. Його побудували ще в 1987 році. Торік його було відремонтовано в Миколаєві.
- В листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, розташоване в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину неподалік від пляжу “Дельфін”.
- Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi в Одесі перевищував допустиму норму в 53 рази.
- Танкер Delfi забрали з одеського пляжу “Дельфін” тільки у вересні 2020 року.
- На початку жовтня про підозру у справі щодо танкера повідомили екскомандирові корабля морської охорони. Держприкордонслужби відреагувала.