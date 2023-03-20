У Силах оборони заявили, що російські військові намагаються оточити Авдіївку Донецької області. Ймовірно, найближчим часом ситуація може стати такою ж, як у Бахмуті.

Про це повідомили під час етеру національного телемарафону.

За словами керівника об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського, ворог постійно намагається оточити Авдіївку.

“Я згоден з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так гаразд у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку”, – зазначив він.

Дмитрашківській додав, що за минулу добу на авдіївському напрямку росіяни втратили близько трьох рот особового складу. Штурми населеного пункту є однотипними та передбачуваними. Ворог атакує з однієї і тої ж “посадки”. За його словами, в останні три дні загарбники використовують “останні резерви, які мають”.

Розвідка Великої Британії сьогодні повідомила, що тактично ситуація в Авдіївці подібна до того, що відбувається у Бахмуті.