Про це повідомили під час етеру національного телемарафону.
За словами керівника об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського, ворог постійно намагається оточити Авдіївку.
“Я згоден з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так гаразд у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку”, – зазначив він.
Дмитрашківській додав, що за минулу добу на авдіївському напрямку росіяни втратили близько трьох рот особового складу. Штурми населеного пункту є однотипними та передбачуваними. Ворог атакує з однієї і тої ж “посадки”. За його словами, в останні три дні загарбники використовують “останні резерви, які мають”.
Розвідка Великої Британії сьогодні повідомила, що тактично ситуація в Авдіївці подібна до того, що відбувається у Бахмуті.
- Заяви українських військових стосовно темпів та перспектив російських наступальних дій, ймовірно, свідчать про те, що весняний наступ армії РФ наближається до кульмінації.