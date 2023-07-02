За його словами, ворог надалі намагається заволодіти Мар’їнкою та Авдіївкою, проводячи штурмові дії. Нині втрат позицій не допущено.

“Тільки у районі Мар’їнки відбулося 15 штурмів. За минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки”, — сказав він.

Російські окупаційні сили застосували під Авдіївкою авіацію, зокрема літаки. Вони атакували за добу десять сусідніх населених пунктів.

На Бердянському напрямку ЗСУ намагаються утримати рубежі та проводять локальні контратаки.”Тривають важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника”, — наголосив Валерій Шершень.

Поки заборонено розголошувати про просування та звільнені території, додав речник.