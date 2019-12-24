У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як російські повітряно-космічні сили імітували атаку на американський есмінець "Ross" в Чорному морі.

Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“23 грудня фронтові бомбардувальники Су-24М, під прикриттям винищувачів Су-27 (Су-30) військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі. А ціль, за даними розвідки – ракетний есмінець Сполучених Штатів Америки «Ross», який прямував до порту Одеса“, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що російські літаки здійснили типовий маневр для удару крилатими ракетами.

“На тлі політичної кризи в Європі, військової агресії окупанта на Донбасі та в Криму, брязкання зброєю та демонстрація сили стало уже звичним методом впливу Росії на західні країни, зокрема й ті, що запровадили проти РФ санкції“, – йдеться в повідомленні.

Також в українському командуванні підкреслили, що Росія фактично “приватизувала” акваторію Азовського і Чорного морів, що ускладнює прохід в цих морях торгових суден.

Нагадаємо, що в морський порт Одеси увійшов американський ракетний есмінець “USS Ross”.