Асоціації авіакомпаній та аеропортів Європи висловили глибоку стурбованість з приводу нездатності влади європейських країн застосувати узгоджені і науково обґрунтовані підходи до обмежень на поїздки під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться в листі, який було направлено прем’єр-міністрам, міністрам транспорту, охорони здоров’я і внутрішніх справ країн Європейського союзу, Шенгенської зони і Великої Британії.

Лист, зокрема, опублікувала Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA). Документ підписали IATA, європейська Міжнародна рада аеропортів (ACI EUROPE) та асоціація Авіакомпанії для Європи (A4E).

У листі міститься критичний відгук стосовно введення нових обмежень щодо окремих країн. Як наголошують організації, багато з цих обмежень не відповідають принципам, викладеним Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Відзначається, що пандемія коронавірусу “завдала нищівного економічного удару по авіаційному сектору”.

За даними організацій, “незважаючи на неодноразові заклики до науково обґрунтованого, узгодженого і скоординованого підходу до нових обмежень, з’явилися різні національні підходи”, деякі з яких суперечать рекомендаціям експертів і “ще більше підривають довіру споживачів”.

“Європейський авіаційний сектор закликає країни ЄС / Шенгенської зони та Великої Британію переглянути обмеження на поїздки, які були накладені стосовно один одного, включаючи карантин”, – наголошується в листі.

“Ми не бачимо жодних обґрунтованих наукових і пропорційних обґрунтувань таких обмежень з точки зору політики охорони здоров’я”, – сказано в ньому.