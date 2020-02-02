Про це в коментарі “ТСН” заявив президент України Володимир Зеленський.

Український лідер розповів, що у нього було дві тривалих розмови з президентом Ірану, в яких той не раз просив вибачення, обіцяв покарати винуватців, а також гарантував компенсації сім’ям загиблих українців.

“Він сказав – це тільки наша вина, ми зробимо все, щоб всі винні були покарані і буде компенсація”, – розповів Зеленський.

Президент нагадав, що український уряд виділив по 200 тисяч гривень родинам загиблих. Це перша частина загальної компенсації.

Друга буде від МАУ через страхові компанії.

“Там складна ситуація, страховим компаніям нелегко зараз з іранською стороною працювати, оскільки Іран під санкціями. Вихід вже знайшли, вже для однієї сім’ї підготовлені документи. Всі ці документи збираються вручну, через деякий час все буде виплачено”, – пояснив він.

Третя частина – від Ірану. Поки що мова йде про суму в 80 тисяч доларів для однієї сім’ї, але Україна на це не згодна.

“Щодо іранської сторони – вони запропонували відразу 80 тисяч доларів кожній родині кожного загиблого, але ми на це не погодилися. Мені здається, що цього замало. Коли дружина загиблого каже, що чоловік був єдиним годувальником, а у неї роботи немає і дитині треба в інститут вступати – 80 тисяч доларів це зовсім мало. Хоча, звичайно, не вимірюється людське життя ніякими грошима, але ми будемо тиснути, щоб виплати були більше”, – резюмував глава держави.