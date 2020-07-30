Сьогодні в Києві почалися перемовини щодо компенсацій сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії МАУ ("Міжнародні авіалінії України"), який було збито біля Тегерана в січні цього року.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства закордонних справ України, виклавши відповідний відеокоментар.

У переговорах беруть участь представники України та делегації Ірану.

“Сьогодні в Києві розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу “Міжнародних авіаліній України” PS752 за участі іранської делегації. Ми довго добивалися початку переговорного процесу, і я вітаю, що справа, нарешті, зрушила з місця”, – зазначив голова МЗС Дмитро Кулеба у відеокоментарі.

Міністр уточнив, що “процес не буде легким”, але українська сторона працює “на результат – досягнення справедливості”. Кулеба додав, що Київ вимагатиме максимальних компенсацій.

“Українське МЗС докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними. Це дозволить хоч трохи полегшити біль і горе рідних, в якому вони живуть уже понад пів року. Ми доб’ємося справедливості, скільки б часу і зусиль це не коштувало”, – наголосив Кулеба.