Про це поінформували в пресслужбі Міністерства закордонних справ України, виклавши відповідний відеокоментар.
У переговорах беруть участь представники України та делегації Ірану.
“Сьогодні в Києві розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу “Міжнародних авіаліній України” PS752 за участі іранської делегації. Ми довго добивалися початку переговорного процесу, і я вітаю, що справа, нарешті, зрушила з місця”, – зазначив голова МЗС Дмитро Кулеба у відеокоментарі.
Міністр уточнив, що “процес не буде легким”, але українська сторона працює “на результат – досягнення справедливості”. Кулеба додав, що Київ вимагатиме максимальних компенсацій.
“Українське МЗС докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними. Це дозволить хоч трохи полегшити біль і горе рідних, в якому вони живуть уже понад пів року. Ми доб’ємося справедливості, скільки б часу і зусиль це не коштувало”, – наголосив Кулеба.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- Українська сторона має три варіанти дій на випадок можливої відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.