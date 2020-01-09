Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до світлин загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента на сторінці в Facebook.

Для цього Зеленський відвідав міжнародний аеропорт Бориспіль.

У повідомленні сказано, що президент відправився вшанувати пам’ять 11 загиблих українців в результаті краху літака Boeing 737-800 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”.

Зеленський поклав квіти до знімків загиблих.

Нагадаємо, катастрофа сталася 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.

Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).