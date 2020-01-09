Про це повідомила прес-служба Офісу президента на сторінці в Facebook.
Для цього Зеленський відвідав міжнародний аеропорт Бориспіль.
У повідомленні сказано, що президент відправився вшанувати пам’ять 11 загиблих українців в результаті краху літака Boeing 737-800 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”.
Зеленський поклав квіти до знімків загиблих.
Нагадаємо, катастрофа сталася 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.
Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
Загалом загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.
- Розвідслужби західних країн за попереднім розслідуванням назвали ймовірною причиною аварії літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Тегерані технічну несправність.
- З опівночі 9 січня 2020 року припинено польоти літаків українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану.
- Президент України Володимир Зеленський постановив оголосити четвер, 9 січня, днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою пасажирського літака авіакомпанії МАУ, в результаті якої загинули 11 українців.
- Згідно із попереднім звітом іранських слідчих, літак української авіакомпанії МАУ загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт. А виявлені на місці трагедії “чорні скриньки” отримали пошкодження.