Про це повідомляє головне управління міністерства надзвичайних справ по Камчатському краю і російські інформагентства РБК та “Інтерфакс”.

Оперативні групи виявили місце катастрофи о 12:06 за місцевим часом, воно розташоване в 4-5 км від злітно-посадкової смуги з боку берегової лінії.

Зазначається, що за попередніми даними, загинули всі пасажири і екіпаж. В цілому 28 осіб.

Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов розповів, що літак, імовірно, заходив на друге коло і розбився при заході на посадку.

“Завдяки масштабній рятувальній операції, яка була розгорнута із залученням і авіації Камчатського краю, і МНС, і міноборони, виявлені, імовірно, уламки повітряного судна в 5 км на північ від Палани. Фюзеляж на березі, основна частина літака – в прибережній зоні”, – сказав він.

Заступник директора Камчатського авіаційного підприємства Сергій Горб заявив, що можливою причиною аварії Ан-26 міг стати сильний боковий вітер.

“Припущення будувати рано, буде комісія, будуть розбиратися. Але там був сильний боковий вітер… Це найбільш ймовірне припущення поки. Він практично врізався в берегову скелю з боку моря. [Скелі] нема на траєкторії посадки літака”, – уточнив він.