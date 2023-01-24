Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.
За його даними шестеро найбільш постраждалих броварчан – дітки з батьками – доставлені на лікування в клініки Австрії.
“Сергій Дерека та Оксюта Надія заходяться в лікарні м. Гратц, Дерека Аня та Оксюта Аліса – в клініці м. Відень, Олена Бреус та її донька Саша перебувають в медичному закладі в м. Лінц”, – уточнив Сапожко.
Він додав, що п’ятьох із шести постраждалих вже прооперували, усі отримують необхідну медичну допомогу.
Щодо стану постраждалих, то, за даними медиків, у всіх він стабільний.
Мер Броварів висловив подяку главі МОЗ Віктор Ляшку за допомогу та контроль щодо перебігу лікування постраждалих дітей та їхніх батьків.
ДОВІДКА: 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також, за інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.
Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.
Пізніше стало відомо, що у Броварах завершено пошуково-рятувальні роботи внаслідок авіакатастрофи. Всього загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина, а не чотири, як повідомлялося раніше, та керівництво МВС України. Станом на 15:45 18 січня пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. Інформації стосовно зниклих безвісти не надходило.
- 21 січня 2023 року в Києві усі охочі попрощалися з колишнім керівництвом Міністерства внутрішніх справ України, яке загинуло внаслідок авіакатастрофи гелікоптера ДСНС. Зокрема, йдеться про загибель голови МВС Дениса Монастирського.