Після падіння гелікоптера у Броварах на Київщині, яке відбулося 18 січня, постраждалі особи все ще перебувають на лікуванні. Шістьох найбільш постраждалих доставили на лікування до Австрії.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

За його даними шестеро найбільш постраждалих броварчан – дітки з батьками – доставлені на лікування в клініки Австрії.

“Сергій Дерека та Оксюта Надія заходяться в лікарні м. Гратц, Дерека Аня та Оксюта Аліса – в клініці м. Відень, Олена Бреус та її донька Саша перебувають в медичному закладі в м. Лінц”, – уточнив Сапожко.

Він додав, що п’ятьох із шести постраждалих вже прооперували, усі отримують необхідну медичну допомогу.

Щодо стану постраждалих, то, за даними медиків, у всіх він стабільний.

Мер Броварів висловив подяку главі МОЗ Віктор Ляшку за допомогу та контроль щодо перебігу лікування постраждалих дітей та їхніх батьків.

ДОВІДКА: 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також, за інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.

Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.

Пізніше стало відомо, що у Броварах завершено пошуково-рятувальні роботи внаслідок авіакатастрофи. Всього загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина, а не чотири, як повідомлялося раніше, та керівництво МВС України. Станом на 15:45 18 січня пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. Інформації стосовно зниклих безвісти не надходило.