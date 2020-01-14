Авіакатастрофа в Ірані: чорні скриньки можуть передати Україні

Чорні скриньки, які свідчать про причини авіакатастрофи в Ірані, можуть передати на розшифровку Україні.

Про це в інтерв’ю заявив президент компанії МАУ Євген Дихне.

Раніше в Ірані відмовилися віддавати чорні скриньки Україні. Після повідомлялося, що їх передадуть Франції.

Дихне зазначив, що ймовірність того, що чорні скриньки будуть розшифровуватися саме в Україні – значно вище.

“Сьогодні вірогідність того, що вони будуть розшифровуватися в Україні, значно вища. У іранської сторони вже немає підстав щось приховувати. Вони зрозуміли, що по тим фактам, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть, тому перейшли в іншу фазу – відкритості, сприяння з’ясуванню реальної картини. Думаю, чорні скриньки, швидше за все, передадуть Україні”, – заявив він.

Як багато часу займе їх розшифровка – невідомо. При цьому, він підкреслив, що чорні скриньки – питання авіаційної безпеки, тому дані розшифровки будуть відомі не широкому колу осіб, оскільки не підлягають адмініструванню.

“Чорні скриньки, які насправді помаранчевого кольору, не підлягають адмініструванню. До них немає доступу, вони розкриваються тільки шляхом шифрування певними технічними засобами. Я ніколи з цим не стикався і не можу сказати, скільки конкретно часу це займає. Але точно знаю, що для цього потрібні спеціальні лабораторії”, – пояснив він.