Авіакатастрофа в Ірані: чорні скриньки можуть передати Україні

Про це в інтерв’ю заявив президент компанії МАУ Євген Дихне.
Раніше в Ірані відмовилися віддавати чорні скриньки Україні. Після повідомлялося, що їх передадуть Франції.
Дихне зазначив, що ймовірність того, що чорні скриньки будуть розшифровуватися саме в Україні – значно вище.
“Сьогодні вірогідність того, що вони будуть розшифровуватися в Україні, значно вища. У іранської сторони вже немає підстав щось приховувати. Вони зрозуміли, що по тим фактам, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть, тому перейшли в іншу фазу – відкритості, сприяння з’ясуванню реальної картини. Думаю, чорні скриньки, швидше за все, передадуть Україні”, – заявив він.
Як багато часу займе їх розшифровка – невідомо. При цьому, він підкреслив, що чорні скриньки – питання авіаційної безпеки, тому дані розшифровки будуть відомі не широкому колу осіб, оскільки не підлягають адмініструванню.
“Чорні скриньки, які насправді помаранчевого кольору, не підлягають адмініструванню. До них немає доступу, вони розкриваються тільки шляхом шифрування певними технічними засобами. Я ніколи з цим не стикався і не можу сказати, скільки конкретно часу це займає. Але точно знаю, що для цього потрібні спеціальні лабораторії”, – пояснив він.
Раніше з’явилася інформація, що Франція візьме участь в розшифруванні записів “чорних скриньок” літака МАУ. При цьому вказувалося, що самописці доставлять саме в цю країну.
Іранські слідчі повідомляли, що Іран просив Україну, Швецію, Великобританію, Канаду та США відправити “чорні скриньки” в “неупереджену лабораторію”, і всі п’ять країн домовилися, що вони будуть доставлені до Франції.
У свою чергу президент України Володимир Зеленський поінформував про досягнення домовленості з Іраном про початок спільної роботи із розшифрування двох “чорних скриньок” лайнера.
ДОВІДКА. Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) – виконавчий орган Франції, французьке урядове агентство, відповідальне за розслідування авіаційних подій. Воно розробляє вимоги і рекомендації з безпеки польотів цивільної авіації на основі виконаних досліджень.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.